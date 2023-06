Ceux que l’on aime EHPAD de l’Orme Saint-Maur-des-Fossés, 19 août 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Ceux que l’on aime Samedi 19 août, 20h30 EHPAD de l’Orme Entrée gratuite, jauge 100 places

Résumé du spectacle :

Ariane, jeune comédienne, donne un atelier de théâtre en EHPAD. Un jour, l’un des participants à son atelier décède. Bouleversé.e.s, les autres participant.e.s décident de créer, avec son aide, une opérette sur la mémoire et la présence des absents. Une nuit, Ariane fait un songe étrange où tous.te.s se retrouvent et, comme un instant d’éternité et de fantaisie, la présence de ceux que l’on aime se laisse percevoir.

Seule-en-scène musical, où une comédienne joue huit personnages, Ceux que l’on aime raconte une expérience vécue.

Précisions :

Le spectacle Ceux que l’on aime a été élaboré lors d’une résidence de création en EHPAD. Le propos de notre spectacle s’inspire de rencontres et de témoignages que nous avons recueillis lors de cette résidence. Les personnages de la pièce s’inspirent de personnes réelles et de situations vécues. Lorsqu’il est joué en EHPAD, ce seule-en-scène musical, sur le thème de la mémoire, résonne fortement.

Le samedi 19/08/2023 à 20H30, à l’EHPAD de l’Orme, Saint-Maur-des-Fossés

EHPAD de l’Orme 4 rue Vassal 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T20:30:00+02:00 – 2023-08-19T22:00:00+02:00

©agathe manuel