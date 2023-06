Atelier théâtre intergénérationnel EHPAD de l’Orme Saint-Maur-des-Fossés, 7 août 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Atelier théâtre intergénérationnel 7 – 11 août EHPAD de l’Orme

Pour cet été, nous souhaitons mener des ateliers sur thème de la mémoire mêlant les générations dans le cadre de la diffusion du spectacle Ceux que l’on aime.

Au coeur de notre démarche, il y a le désir que les générations se rencontrent. A travers ces ateliers théâtre, nous souhaitons tisser des liens entre les résident.e.s, les soignants, les jeunes, les faire se rencontrer d’une autre manière autour de leurs récits de vie. Pour nous, la mémoire est avant tout un muscle affectif qui a besoin de s’exercer par l’échange et le dialogue.

Deux premières séances de rencontres non intergénérationnelles auront d’abord lieu : l’intervenant rencontre enfants et résidents séparément. L’ensemble des séances est ensuite intergénérationnelle.

Lors des ateliers, notre but est de faire en sorte que résidents et enfants se rencontrent dans le jeu, jouent ensemble sur le plateau et lors de la représentation finale.

Ils pratiqueront les même exercices qui seront adaptés en fonction des capacités de chacun (voir document joint). Des pauses et des temps d’échanges réguliers seront organisés pour faciliter librement les rencontres.

Les enfants de la Maison du Centre de Loisirs des Chalets et les résidents de l’EHPAD de l’Orme présenteront leur spectacle le vendredi 11 août à 14h à l’EHPAD.

EHPAD de l’Orme 4 rue Vassal 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T10:00:00+02:00 – 2023-08-07T12:00:00+02:00

2023-08-11T14:00:00+02:00 – 2023-08-11T16:00:00+02:00

©Paul Toucang