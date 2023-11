Marché de noël Ehpad de l’arche Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Marché de noël Ehpad de l’arche Lille, 8 décembre 2023, Lille. Marché de noël 8 et 9 décembre Ehpad de l’arche Entrée libre Pour les festivités de fin d’année l’ehpad de l’Arche vous invite a son marché de noel le 8 décembre de 15h à 17h

Les objets seront confectionner pendant les ateliers intergénérationnel avec l’école Valentine labbe et les fonds collectés serviront à creer des animations pour les residents.

Un grand marché de noel , prévu le 9 décembre de 11h à 17h30, sera egalement organisé au sein de l’Ehpad. Ehpad de l’arche 8 avenue Emile zola Lille Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T15:00:00+01:00 – 2023-12-08T17:00:00+01:00

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ehpad de l'arche Adresse 8 avenue Emile zola Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Ehpad de l'arche Lille latitude longitude 50.649069;3.085252

Ehpad de l'arche Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/