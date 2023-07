Ateliers « Boîte à Mémoires » à l’EHPAD de Carcès / Compagnie Baltazar Montanaro EHPAD de Carcès Carcès Catégories d’Évènement: Carcès

Var Ateliers « Boîte à Mémoires » à l’EHPAD de Carcès / Compagnie Baltazar Montanaro EHPAD de Carcès Carcès, 31 juillet 2023, Carcès. Ateliers « Boîte à Mémoires » à l’EHPAD de Carcès / Compagnie Baltazar Montanaro 31 juillet – 11 août EHPAD de Carcès Réservé aux résidents de l’EHPAD En après-midi, temps de travail avec les résidents de l’EHPAD de Carcès :

14h30-15h30 avec des groupes de 4 personnes pendant 15 jours du 31 juillet au 11 août :

– découverte du projet « Boîte à mémoires » de la Compagnie Baltazar Montanaro

– collectage de chansons

– récolte de la mémoire des résidents à travers la musique

– conception et habillage musical de capsules sonores et ajout aux capsules déjà existantes

– séance d’écoute collective en fin de résidence EHPAD de Carcès Rue Giraud Florentin 83570 Carcès Carcès 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T14:30:00+02:00 – 2023-07-31T16:30:00+02:00

2023-08-11T14:30:00+02:00 – 2023-08-11T16:30:00+02:00 ©Anastasie Betron Détails Catégories d’Évènement: Carcès, Var Autres Lieu EHPAD de Carcès Adresse Rue Giraud Florentin 83570 Carcès Ville Carcès Departement Var Lieu Ville EHPAD de Carcès Carcès

EHPAD de Carcès Carcès Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carces/