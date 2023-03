Fête de la Musique des Ainés ehpad daudet Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Fête de la Musique des Ainés ehpad daudet, 28 juin 2023, Lille. Fête de la Musique des Ainés Mercredi 28 juin 2023, 11h30 ehpad daudet gratuit La seconde édition de la fête de la musique se déroulera le 28 Juin au sein de l’ehpad Daudet.

Les seniors et habitants de l’association vous donnent rendez vous pour une après midi exceptionnelle en musique.

Un barbecue précédera l’événement pour renforcer la convivialité et clôturer ce semestre de partage au sein de la résidence. ehpad daudet 108 rue des meuniers 59000 lille Lille 59046 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320326696 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T11:30:00+02:00 – 2023-06-28T17:00:00+02:00

