Les seniors fêtent le printemps ! ehpad daudet Lille

Nord

Les seniors fêtent le printemps ! ehpad daudet, 14 avril 2023, Lille. Les seniors fêtent le printemps ! Vendredi 14 avril 2023, 14h00 ehpad daudet Gratuit, sur inscription Retrouvons nous avec les partenaires du quartier autour d’un action printanière au sein de l’EHPAD Daudet. Programme à venir ! ehpad daudet 108 rue des meuniers 59000 lille Lille 59046 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320326696 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

