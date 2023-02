Atelier Socio esthétique à l’EHPAD Daudet ehpad daudet Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Atelier Socio esthétique à l'EHPAD Daudet
8 février – 14 juin, les mercredis
ehpad daudet

gratuit, sur inscription

Partageons un atelier socio esthétique avec les résident(e)s de l’EHPAD Daudet ehpad daudet 108 rue des meuniers 59000 lille Lille-Moulins Lille 59046 Nord Hauts-de-France L’équipe de l’association et Chrysalides Beauté et bien être vous invite à partager un atelier socio esthétique au sein de l’EHPAD Daudet.

2023-02-08T14:00:00+01:00

2023-06-14T16:00:00+02:00

