Val-de-Marne Concert « El Memorioso » – Le Fondeur de son EHPAD Cousin de Méricourt Cachan, 22 juin 2023, Cachan. Concert « El Memorioso » – Le Fondeur de son Jeudi 22 juin, 12h30 EHPAD Cousin de Méricourt Le concert est réservé aux résident.e.s, familles et personnel de l’EHPAD. Le groupe El Mémorioso met la mémoire au centre du processus d’improvisation. Le principe de base qui sous-tend ce travail peut s’énoncer très simplement : improviser librement pendant un certain temps, puis tenter de rejouer à l’identique, plusieurs fois, en s’appuyant sur les seules ressources de la mémoire, l’improvisation qui vient d’être réalisée. EHPAD Cousin de Méricourt 15 avenue Cousin de Méricourt 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 12 03 29 http://www.lelieudelautre.com RER B station Arcueil Cachan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

