Loto Ehpad Coulonges-sur-l’Autize, 18 novembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Loto

Samedi 18 novembre 2023

De 15h à 17h30 (ouverture des portes à 14h30)

EHPAD – 6 route de Serzay – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Ouvert à tous UNIQUEMENT sur réservation : 05 49 06 18 98 (entre 9h et 17h du lundi au vendredi)

Organisé par la Ruche d’Aliénor.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:30:00.

Ehpad

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Lotto

Saturday, November 18, 2023

From 3 pm to 5:30 pm (doors open at 2:30 pm)

EHPAD – 6 route de Serzay – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Open to all by reservation ONLY: 05 49 06 18 98 (between 9 a.m. and 5 p.m. Monday to Friday)

Organized by La Ruche d’Aliénor

Lotería

Sábado 18 de noviembre de 2023

De 15:00 a 17:30 (apertura de puertas a las 14:30)

EHPAD – 6 route de Serzay – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Abierto a todos SOLO con reserva: 05 49 06 18 98 (de 9.00 a 17.00 h de lunes a viernes)

Organiza La Ruche d’Aliénor

Lotto

Samstag, den 18. November 2023

Von 15:00 bis 17:30 Uhr (Türöffnung um 14:30 Uhr)

EHPAD – 6 route de Serzay – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Offen für alle NUR mit Reservierung: 05 49 06 18 98 (zwischen 9 und 17 Uhr von Montag bis Freitag)

Organisiert von La Ruche d’Aliénor

