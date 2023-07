« Par quels chemins ? » – collectage de paroles Ehpad chauffailles Chauffailles Catégories d’Évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire « Par quels chemins ? » – collectage de paroles Ehpad chauffailles Chauffailles, 19 juillet 2023, Chauffailles. « Par quels chemins ? » – collectage de paroles Mercredi 19 juillet, 14h00 Ehpad chauffailles « Par quels chemins ? » est un projet de conte et de création sonore.

Un artiste recueille la parole sur le thème des chemins : ceux que l’on prend, que l’on quitte, où l’on se perd….

Au-delà de la chemins tracés chacun peut aussi livrer des histoires sur les chemins de vie.

www.cie-candide.com Ehpad chauffailles 53 Rue Antonin Achaintre, 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://www.cie-candide.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00 © Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne Détails Catégories d’Évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Autres Lieu Ehpad chauffailles Adresse 53 Rue Antonin Achaintre, 71170 Chauffailles Ville Chauffailles Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Ehpad chauffailles Chauffailles

Ehpad chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauffailles/