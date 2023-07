Ballade en partenariat avec 2R2C EHPAD Annie Girardot Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ballade en partenariat avec 2R2C EHPAD Annie Girardot Paris, 13 juillet 2023, Paris. Ballade en partenariat avec 2R2C 13 et 14 juillet EHPAD Annie Girardot Sur inscription Deux danseuses présentes pendant deux jours dans l’établissement proposent aux résidents, familles et personnel soignant de se laisser surprendre : elles les invitent à être spectateurs des danses offertes dans tout l’établissement (couloirs, chambres, espaces communs, individuels, salle à manger…), à participer à des ateliers de pratique en groupe, à jouer avec elles à de courts jeux à danser dans les espace de vie. La rencontre des deux jours se clôture par un spectacle, un duo dansé, tout en spirale, circulation, suspension. Ces deux jours permettent d’aller vraiment à la rencontre avec une douceur essentielle, de laisser l’opportunité à chacun de saisir l’instant qui lui convient, participatif ou spectacteur, et de prendre en compte les rythmes spécifiques de ces lieux de vie. EHPAD Annie Girardot 10-12, rue Annie Girardot, 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@saufledimanche.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

