Isère Concert de Gisèle Pape ehpad andré léo Grenoble, 8 juillet 2023, Grenoble. Concert de Gisèle Pape Samedi 8 juillet, 14h30 ehpad andré léo A l’occasion de la restitution du projet PodCaf’, mené avec les résident.es de l’EHPAD,

l’artiste-intervenante clôturera ce temps convivial par un concert (chanson pop). ehpad andré léo 20 Rue Eugène Sue, 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

© Gisèle Pape

