Players EHPAD Alice Prince Paris, 23 juin 2023, Paris.

Players Vendredi 23 juin, 15h00 EHPAD Alice Prince Entrée libre, sur réservation

Ca commence par une partie de ping-pong et ça termine par un hommage galactique à Rahsaan Roland Kirk! Jouer avec l’onde sonore qui se met en mouvement et qui pourrait devenir musique, jouer le tempo de l’extrême lenteur à l’extrême vitesse; jouer pour accéder à une transe…

Dans les jardins de l’EHPAD Alice Prin, venez rencontrer les artistes pour un moment musical (et sportif !)

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Ville de Paris

Ce projet est labellisé Olympiade Culturelle 2024

EHPAD Alice Prince 9 rue Maria Héléna Vieira da Silva 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « pavillon@lasirene.info »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T15:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:00:00+02:00

2023-06-23T15:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:00:00+02:00

musique jazz

Sylvain Gripoix