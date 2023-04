Ballade – Projet chorégraphique immersif en EHPAD EHPAD Alice Prin, 16 mai 2023, Paris.

Ballade – Projet chorégraphique immersif en EHPAD 16 et 17 mai EHPAD Alice Prin Inscription obligatoire auprès de Céline Boudet, invitations auprès des professionnels

Deux danseuses interviennent dans l’établissement sur 2 jours afin de proposer à l’ensemble des publics (résidents, encadrants, soignants, famille), des temps d’ateliers, improvisations, jeux à danser. La rencontre se clôturant par un spectacle. L’idée sur ces deux jours est de pouvoir investir tous les espaces de ce lieu de vie (espaces communs, couloirs, chambres, différentes unités…) et ainsi d’aller à la rencontre de tous en prenant en compte les rythmes et temporalités de chacun.e.

Pour découvrir le projet, nous vous conseillons notamment la deuxième journée puisque en plus des temps d’ateliers et d’improvisations, nous proposons un format spectacle à 15h.

EHPAD Alice Prin 9 Rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@saufledimanche.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689054815 »}, {« type »: « link », « value »: « https://saufledimanche.com/ballade/ »}]

2023-05-16T09:00:00+02:00 – 2023-05-16T17:00:00+02:00

2023-05-17T09:00:00+02:00 – 2023-05-17T17:00:00+02:00

