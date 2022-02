ÉHO ! Loches, 8 mars 2022, Loches.

2022-03-08 14:00:00 – 2022-03-08 15:00:00

Loches Indre-et-Loire Loches

9 12 EUR Ého ! c’est un petit garçon qui porte en lui un lourd secret ; malgré lui, il se retrouve donc souvent dans la Lune… Mais qu’est-ce que c’est qu’être dans la Lune ?

Ého ! parle du poids de ce qui est tu, des rapports entre enfants et adultes, de la confidence… Pendant une semaine, nous suivons son parcours à l’école, observant au plus intime ses rêves joyeux ou mélancoliques, ses colères, ses angoisses et ses victoires, tout en poésie et en musique.

www.hicsuntleones.fr

theatre.du.rossignolet@hotmail.fr +33 6 36 57 66 14 https://theatredurossignolet.com/

