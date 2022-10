L’Atelier des artistes. Silences, rumeurs et transferts culturels, XIX-XXIe siècles EHESS 54 boulevard Raspail 75006 Paris, Salle AS1_24, 14 octobre 2022, Paris.

Étude pluridisciplinaire sur les ateliers d’artistes

Le séminaire d’Agnès Callu (LAP,CNRS/EHESS UMR 8177) déploie une étude pluridisciplinaire sur les ateliers d’artistes en pistant, au cœur d’une organisation matricielle, les prodromes de la création

Agnès Callu

Le Laboratoire d’Anthropologie Politique – Approches interdisciplinaires et critiques des mondes contemporains

(LAP, CNRS / EHESS – UMR 8177)

l’Équipe de recherche HISTARA (EPHE/PSL)

Année universitaire 2022/2023

Le vendredi de 12h à 14h à l’EHESS, 54 boulevard Raspail 75006 Paris, Salle AS1_24

Ce séminaire doctoral entend s’engager dans une étude historique des ateliers d’artistes de 1880 à 2020. Pratiquant une sociologie des organisations qui postule que l’atelier du créateur compose une structure en soi, fonctionnelle car réglementée par des codes énoncés ou symboliques, catégorielle puisque régie par des habitus régulant les valeurs d’échanges, agissant au singulier ou selon un système collectif quand y pénètrent, outre le « maître » : les apprentis, les disciples, la/les muses, les modèles, les amis, les commanditaires, les collectionneurs etc., on avance que l’atelier fait office d’institution culturelle première. De fait, depuis son site (mobile, éphémère, multiplexe, ouvert à la mondialisation ou sédentaire comme retiré du monde), il propulse (ou non) l’artiste sur le marché de l’art le métamorphosant – souvent en dépit de lui-même – en « entrepreneur » de son travail créateur. Entendant Marc Bloch qui, toujours actuel, défend l’étude de l’attelage programmatique : « la structure et les hommes », l’enquête sociologique démarrée depuis 2016 (auprès d’une population d’artistes et de galeristes) – dont les résultats sont croisés avec l’étude quantitative entreprise sur la base de documents historiques – s’attelle à une typologie des ateliers d’artistes tels que, traversés par des catégories de modèles, ils prescrivent la tendance. En effet, depuis les ateliers – à lire comme « le cœur de la machine de création – s’opèrent les dialogues, consentis ou non avec des interlocuteurs naturels qui connaissent des transformations socio-professionnelles déterminantes. Les galeristes érudits, de la courbure 1880-1950, mutent post 1980 et, de façon massive au seuil des années 2000, en patrons de multinationales en recherche de création de « centres de profits » qui, certes, au démarrage, américains, de New York à Miami, s’installent vers l’Asie du Sud-Est, détentrice de nouveaux capitaux, ouverte à des marchés exponentiels, désinhibés devant des œuvres, certes à admirer, mais plus encore à faire circuler pour transférer de la richesse.

Au Dedans – Dans le cerne de l’atelier

Séance 1. 14 octobre 2022. « L’Atelier des artistes. Anthropologie de l’espace-temps de la Création » (Agnès Callu, LAP, CNRS / EHESS)

Séance 2. 28 octobre 2022. « Nomadisme des ateliers. Une œuvre-monde » (Agnès Callu et Régis Perray, artiste plasticien)

Séance 3. 25 novembre 2022. « L’atelier des couleurs et des aplats écorchés » (Agnès Callu et Hervé Quenolle, artiste plasticien)

Séance 4. 9 décembre 2022. « Flux, Souffles et traits dans l’atelier » (Agnès Callu et Filomena Borecka, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Séance 5. 13 janvier 2023. « L’atelier de Van Gogh. Métamorphose des œuvres, transition des images » (Agnès Callu et Rebecca Coopman, EPHE/PSL)

Au Dehors – Mostras, Critiques & Marchés

Séance 6. 27 janvier 2023 « L’Inspection de la création artistique, les artistes et les ateliers » (Agnès Callu et Jérôme Dupin, CNAP )

Séance 7. 10 février 2023. « Aubusson – Au cœur de l’atelier des lissiers. Un compagnonnage avec les artistes » (Agnès Callu et Bruno Ythier, Musée Joseph Déchelette de Roanne)

Séance 8. 24 février 2023. « À Paris, une Résidence-Atelier, la Cité internationale des arts » (Agnès Callu et Bénédicte Alliot, Cité internationale des Arts)

Séance 9. 10 mars 2023. « L’espace Bertrand Grimont. Histoire d’une prolongation des ateliers hors les murs » (Agnès Callu et Bertrand Grimont, Galerie Bertrand Grimont)

Séance 10. 24 mars 2023. « De l’atelier à la critique d’art : une expérience intellectuelle et esthétique » (Agnès Callu et Jacinto Lageira », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne [sous réserve])



