Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Seligenstadt Catégories d’Évènement: Landkreis Offenbach

Seligenstadt Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt, 3 juin 2023, Seligenstadt. Samedi 3 juin, 14h00 Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Klosterhof 2, 63500 Seligenstadt Seligenstadt 63500 Landkreis Offenbach Hessen [{« link »: « http://www.schloesser-hessen.de »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 Kloster Seligenstadt_Praelaturgarten_Gartenklaenge © SG-Alexander-Paul-Englert Détails Catégories d’Évènement: Landkreis Offenbach, Seligenstadt Autres Lieu Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Adresse Klosterhof 2, 63500 Seligenstadt Ville Seligenstadt Departement Landkreis Offenbach Age max 99 Lieu Ville Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Seligenstadt

Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Seligenstadt Landkreis Offenbach https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seligenstadt/

Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt 2023-06-03 was last modified: by Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt 3 juin 2023 Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Seligenstadt Seligenstadt

Seligenstadt Landkreis Offenbach