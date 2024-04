Eh kiné cours ! Bois de la Bastide Limoges, samedi 13 avril 2024.

Eh kiné cours ! Course en relais à 4 Samedi 13 avril, 12h30 Bois de la Bastide Inscription en ligne, 5€ par personne

Samedi 13 avril 2024, l’association étudiante de masso-kinésithérapie de l’ILFOMER, BRAKIAL, organise une course en relais de 20 kilomètres par équipe de 4.

Cette course, ouverte à tous les étudiants de Limoges, se déclinera en quatre étapes : 1er relais > 5km ; 2ème relais > 2,5 km ; 3ème relais > 7,5km ; 4ème relais > 5km.

BRAKIAL vous donne rendez-vous dès 12h30 pour venir récupérer vos dossards, et à 14h pour le départ de la course.

Vous retrouverez également un village de départ composé des stands des partenaires, d’une buvette, et de diverses animations.

La course se déroulera au Bois de la Bastide à Limoges (97 rue des Montarauds), et le prix d’inscription sera de 5€ par personne.

Bois de la Bastide 97 rue des Montarauds Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

