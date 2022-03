Eh Hop Le Tréport, 26 mars 2022, Le Tréport.

Eh Hop Médiathèque 18, Place de l’Eglise Le Tréport

2022-03-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-26 11:20:00 11:20:00 Médiathèque 18, Place de l’Eglise

Le Tréport Seine-Maritime

Deux danseuses accoudées sur un banc attendent. De manière ludique, les différentes humeurs des couleurs s’alternent : le jaune est pétillant et incisif, le rouge s’étire comme une respiration, une suspension, tandis que le bleu, à l’image d’un liquide, glisse et sillonne. Librement inspirées de l’œuvre d’Hervé Tullet, les deux danseuses s’amusent et voyagent au gré des formes et des couleurs.

Dès 18 mois.

mediatheque@ville-le-treport.fr +33 2 35 86 84 88

