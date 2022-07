Eh bien ! Dansons maintenant …. Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie Dans la continuité de « Avant, j’étais vieux » spectacle présenté en 2018, venez assister à ce spectacle mélant théâtre, musique et danse dont l’objectif de sensibiliser le public à la prévention santé, au bien vieillir. Dans la continuité de « Avant, j’étais vieux » spectacle présenté en 2018, venez assister à ce spectacle mélant théâtre, musique et danse dont l’objectif de sensibiliser le public à la prévention santé, au bien vieillir. +33 9 70 26 74 75 Dans la continuité de « Avant, j’étais vieux » spectacle présenté en 2018, venez assister à ce spectacle mélant théâtre, musique et danse dont l’objectif de sensibiliser le public à la prévention santé, au bien vieillir. EBDM

