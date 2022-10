Égyptomanie ! Récits et visions d’Égypte

2022-11-17 – 2023-03-06 EUR A l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, le musée propose un accrochage temporaire reflétant le rêve égyptien qui gagne l’Europe aux premières décennies d’une égyptologie naissante. Aux médailles de la Monnaie de paris répondent les photographies du musée Nicéphore Niépce et les collections du musée Vivant Denon, témoignant de la fascination exercée par l’Égypte antique. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

