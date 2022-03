Egyptomania, la nostalgie de l’Egypte Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Egyptomania, la nostalgie de l’Egypte Aix-en-Provence, 7 avril 2022, Aix-en-Provence. Egyptomania, la nostalgie de l’Egypte Espace Cassin – Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-04-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-07 16:00:00 16:00:00 Espace Cassin – Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 Ce type de représentation de l’Égypte a sévi et sévit encore sur d’innombrables supports divers et variés.



Qu’est-ce que l’égyptomanie ? Quels types d’objets ont servi de référence pour diffuser ce courant ? Pourquoi cette civilisation fascine toujours autant ? Autant de questions auxquelles Gwénaëlle Rumelhard-Le-Borgne s’efforcera de répondre. Conférence de Gwénaëlle Rumelhard-Le-Borgne, égyptologue, (Paris-IV-Sorbonne et du diplôme supérieur de l’École du Louvre).

L’égyptomanie, concept ayant débuté dès l’Antiquité, perdure encore de nos jours. marie-ange.papa@univ-amu.fr +33 4 13 94 22 30 https://utl.univ-amu.fr/ Ce type de représentation de l’Égypte a sévi et sévit encore sur d’innombrables supports divers et variés.



Qu’est-ce que l’égyptomanie ? Quels types d’objets ont servi de référence pour diffuser ce courant ? Pourquoi cette civilisation fascine toujours autant ? Autant de questions auxquelles Gwénaëlle Rumelhard-Le-Borgne s’efforcera de répondre. Espace Cassin – Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Espace Cassin - Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman Ville Aix-en-Provence lieuville Espace Cassin - Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Egyptomania, la nostalgie de l’Egypte Aix-en-Provence 2022-04-07 was last modified: by Egyptomania, la nostalgie de l’Egypte Aix-en-Provence Aix-en-Provence 7 avril 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône