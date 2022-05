Egyptologie : le sphinx dans la pensée égyptienne Aix-en-Provence, 2 juin 2022, Aix-en-Provence.

Egyptologie : le sphinx dans la pensée égyptienne

2022-06-02 – 2022-06-02 Espace Cassin Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette créature fabuleuse incarne l’une des images les plus populaires de cette culture égyptienne.

Nous découvrirons ensemble d’où vient cette forme tirée du bestiaire fantastique : à quoi et à qui était-il associé ?

En sillonnant les siècles pharaoniques et en nous arrêtant sur des histoires situées entre le romanesque et l’anecdotique, nous ferons connaissance avec cette forme sculpturale proprement égyptienne.

Conférence animée par Gwénaëlle Rumelhard-Le Borgne Égyptologue, (Paris-IV-Sorbonne et École du Louvre)

Espace Cassin Amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

