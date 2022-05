Egyptologie : La mesure du temps à l’époque pharaonique Aix-en-Provence, 2 juin 2022, Aix-en-Provence.

6 6 Les Égyptiens étaient de grands astronomes et possédaient un calendrier comme il en existait dans toute grande civilisation. Cependant, celui-ci se décalait chaque année ? Comment arrivaient-ils à s’y retrouver ? Comment calculaient-ils les heures du jour et de la nuit pour définir l’heure exacte des rituels journaliers et la période des fêtes religieuses ? Le temps se mesurait également dans les mythes. De quelle manière ? Venez apprendre à vivre au rythme du temps égyptien !

conférence animée par Gwenaëlle Rumelhard-le Borgne Égyptologue, maîtrise d’égyptologie Paris-IV-Sorbonne et École du Louvre.

