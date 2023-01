Egyptian Blue • Humour SUPERSONIC, 5 avril 2023, Paris.

Le mercredi 05 avril 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

HUMOUR

Voici un nom à la c**. Humour, pourtant, n’a pas l’air de venir ici pour blaguer. Le groupe de Glasgow en Écosse, formé en 2021, vient tout juste de sortir son tout premier single baptisé yeah, mud!. Un titre puissant, qui reprend certes les codes déjà bien usés du post-punk, mais qui le fait avec une touche de fraîcheur, et une identité déjà bien affirmée. L’album, prévu sur le label So Young Records, ne devrait pas tarder.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

