Egyptian Blue • Club Bombardier / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 19 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 19 septembre 2021

de 19h à 23h30

gratuit

Venez fêter la réouverture du Supersonic avec Egyptian Blue & Club Bombardier !

EGYPTIAN BLUE

“Egyptian Blue est un groupe post punk qui nous vient de Colchester en Angleterre. Le band était alors composé de 3 musiciens qui ont découvert les joies des répétitions en s’exerçant au-dessus d’une bijouterie. Imaginez les douces mélopées punk, et les vocalises enjouées qui les ont obligés à déménager à Brighton, ville dans laquelle ils ont rencontré leur batteur.

Le groupe enfin au complet a sorti, en 2019, un 1er EP portant le doux nom de Collateral Dommage chez Yala! Records. Au programme : une puissance de feu redoutable, un pont entre Foals et Idles, une véritable claque confirmée par Body of Itch, le second EP sorti en 2020.

Vous l’aurez compris, Egyptian Blue est une barre protéinée pleine d’énergie. Dès les premières notes l’envie de bondir vous prend de façon viscérale… Alors ne ratez pas cette expérience, cliquez ici pour réserver et vivez la musique !”

CLUB BOMBARDI

“Dans la mouvance de courants Rock / Punk / Stoner / Rockab’ / Alternative, Club Bombardier ne cherche pas à se fixer sur un registre unique mais sur une palette d’expressions dont le seul point commun est la spontanéité. L’atmosphère en apparence agressive laisse ressortir une énergie très électrique et un sentiment d’urgence au travers de morceaux le plus souvent courts et directs.”

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/ https://fb.me/e/13heiu0Ih

