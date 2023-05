Séance ciné mobile, 10 juin 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Séance ciné mobile « La plus belle pour aller danser » proposée par les délégués MSA Berry-Touraine et la commune d’Eguzon. 50 premières places offertes, vin d’ honneur offert, pique-nique partagé..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . 4 EUR.

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



Mobile cinema screening of « La plus belle pour aller danser », organized by MSA Berry-Touraine delegates and the Eguzon commune. first 50 seats offered, vin d’honneur offered, picnic shared.

Proyección cinematográfica itinerante de « La plus belle pour aller danser », organizada por los delegados del MSA de Berry-Touraine y el municipio de Eguzon. primeras 50 plazas gratuitas, vino y picnic.

Der Film « La plus belle pour aller danser » (Die Schönste zum Tanzen) wird von den Delegierten der MSA Berry-Touraine und der Gemeinde Eguzon angeboten. die ersten 50 Plätze sind frei, es gibt einen Ehrenwein und ein gemeinsames Picknick.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Vallée de la Creuse