Festival de la Voix à Eguzon Rue Camille Toussaints, 12 mai 2023, Éguzon-Chantôme.

Festival de la Voix à Eguzon : « Du swing à volonté avec les Pop Corn Ladies »

Rencontre avec un trio d’exception, avec les reines des reprises de chansons incontournables, façon swing !.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . 10 EUR.

Rue Camille Toussaints

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



Festival de la Voix in Eguzon : « Swing at will with the Pop Corn Ladies

Meeting with an exceptional trio, with the queens of the covers of essential songs, in a swing way!

Festival de la Voix en Eguzon : « Swinging a voluntad con las Pop Corn Ladies

Encuentro con un trío excepcional, con las reinas de las versiones de canciones imprescindibles, ¡a ritmo de swing!

Festival de la Voix in Eguzon: « Swing bis zum Abwinken mit den Pop Corn Ladies »

Begegnung mit einem Ausnahmetrio, mit den Königinnen der Coverversionen unumgänglicher Lieder auf Swing-Art!

