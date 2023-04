Journée à l’anglaise Place de la République, 6 mai 2023, Éguzon-Chantôme.

Le 6 Mai 2023 sera organisé une journée à l’anglaise dans le cadre du couronnement de Charles III, une manière insolite de vivre ce moment. De nombreuses animations gratuites pour les petits et les grands. Concert, rugby golf, roady, châteaux gonflables… Restauration et boissons sur place.. Familles

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 21:30:00. .

Place de la République

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



On May 6, 2023, an English-style day will be organized for the coronation of Charles III, an unusual way to experience this moment. Numerous free animations for young and old. Concert, rugby golf, roady, bouncy castles… Catering and drinks on the spot.

El 6 de mayo de 2023 se organizará una jornada a la inglesa en el marco de la coronación de Carlos III, una manera insólita de vivir este momento. Numerosas actividades gratuitas para grandes y pequeños. Concierto, rugby golf, roady, castillos hinchables… Catering y bebidas in situ.

Am 6. Mai 2023 wird im Rahmen der Krönung von Karl III. ein Tag im englischen Stil veranstaltet, eine ungewöhnliche Art, diesen Moment zu erleben. Es gibt zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für Groß und Klein. Konzert, Rugby Golf, Roady, Hüpfburgen… Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Vallée de la Creuse