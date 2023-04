Soirée Tajine pour Pâques au 27 Éguzon-Chantôme Catégories d’Évènement: Éguzon-Chantôme

Indre . Rendez-vous samedi 8 avril à partir de 19h et dimanche 9 à 12 h pour le week-end de pâques.

Le 27 vous propose une soirée tajine de mouton en collaboration avec la ferme du Champ vert à Ceaulmont !

L'occasion de découvrir ses produits locaux de qualité à base d'agneaux de Sologne… Soirée Tajine pour Pâques au Bar le 27 à Eguzon

