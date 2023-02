Au Fil d’Or Éguzon-Chantôme centre bourg, 1 avril 2023, Éguzon-Chantôme.

Découverte de la tapisserie d’ameublement pour les Journées Européennes des Métiers d’Art

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’atelier Au Fil d’Or vous ouvre les portes pour découvrir le monde de la tapisserie décoration et de la tapisserie siège. Nous restaurons des fauteuils, des canapés, des chaises d’époque : Voltaire Louis XV Henri III. Dans le respect du traditionnel et du savoir-faire. Nous créeons sur mesure du décor rideau, coussin ,housse , nappe et autre fantaisie.

Adrienne Maurice a effectué un parcours professionnel au lycée George Sand à La Châtre où elle a été médaillé d’or Meilleur Apprenti de France. Ensuite, elle obtient un baccalauréat Pro métiers de la mode au lycée des charmilles à Châteauroux où elle se apprend également la dentelle au fuseaux pendant ses stages .

Après le lycée; elle travaille dans l’entreprise Balsan à la fabrication d’uniformes officiels de l’armée : école polytechnique, l’Elysée …

Après 3 ans, elle décide de s’installer à son compte pour revenir à son premier amour, la tapisserie. Elle reprend la tapisserie Schmidlkofer à La Châtre. Son entreprise fleurissante et a pu prendre un local plus grand rue Nationale et embaucher une jeune apprentie pour lui transmettre mon savoir-faire.



Adrienne Maurice