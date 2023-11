Ronde de Noël dans les remparts d’Eguisheim Eguisheim, 24 novembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Laissez-vous emporter par la magie de Noël le long d’un circuit dans les Remparts d’Eguisheim ponctué de crèches, d’illuminations et de décorations..

2023-11-24 fin : 2023-12-30 20:00:00. EUR.

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Let yourself be carried away by the magic of Christmas along a circuit in the ramparts of Eguisheim punctuated by cribs, illuminations and decorations.

Déjese llevar por la magia de la Navidad a lo largo de un circuito en las murallas de Eguisheim salpicado de cunas, iluminaciones y decoraciones.

Lassen Sie sich auf einem Rundgang durch die Stadtmauern von Eguisheim mit Krippen, Beleuchtungen und Dekorationen von der Magie der Weihnacht mitreißen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach