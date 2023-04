Théâtre d’improvisation 13 Rue des 3 Châteaux, 14 octobre 2023, Eguisheim.

Connaissez-vous le théâtre d’improvisation ? Si oui, venez vous faire plaisir. Sinon c’est l’occasion de le découvrir au cours d’une soirée animée par une troupe dynamique et optimiste..

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 22:00:00. EUR.

13 Rue des 3 Châteaux

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Do you know improvisation theater? If so, come and enjoy it. If not, this is your chance to discover it during an evening animated by a dynamic and optimistic troupe.

¿Conoces el teatro de improvisación? Si es así, venga a disfrutarlo. Si no, esta es su oportunidad de descubrirlo durante una velada animada por una compañía dinámica y optimista.

Kennen Sie das Improvisationstheater? Wenn ja, kommen Sie und lassen Sie sich begeistern. Wenn nicht, ist dies die Gelegenheit, es im Laufe eines Abends zu entdecken, der von einer dynamischen und optimistischen Truppe gestaltet wird.

