Carte Blanche – Festival Musicalta Place de l’Eglise, 8 août 2023, Eguisheim.

Les étudiants de l’Académie Musicalta ont carte blanche pour vous faire découvrir l’univers de la musique classique..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 18:00:00. 0 EUR.

Place de l’Eglise

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The students of the Musicalta Academy have carte blanche to make you discover the world of classical music.

Los alumnos de la Academia Musicalta tienen carta blanca para ayudarle a descubrir el mundo de la música clásica.

Die Schüler der Musicalta-Akademie haben freie Hand, um Sie in die Welt der klassischen Musik einzuführen.

