La ronde du veilleur de nuit Place du château, 11 juillet 2023, Eguisheim.

Suivez le Veilleur de Nuit à travers les ruelles typiques pour une découverte originale du village..

2023-07-11 à ; fin : 2023-08-08 22:30:00. 0 EUR.

Place du château

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Follow the Nightwatchman through the typical streets for an original discovery of the village.

Siga al Vigilante Nocturno por las típicas calles para un original descubrimiento del pueblo.

Folgen Sie dem Nachtwächter durch die typischen Gassen auf einer originellen Entdeckungsreise durch das Dorf.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach