Balade ludique à Eguisheim, 1 janvier 2023, Eguisheim.

Arpentez les rues d’Eguisheim en famille tout en vous amusant ! Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans, et pour toute la famille..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 18:00:00. 0 EUR.

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Wander the streets of Eguisheim with your family while having fun! Be curious, observant and collect clues to solve a puzzle! Game booklet available at the tourist office. Course adapted in three versions for children from 4 to 12 years old, and for the whole family.

Pasea por las calles de Eguisheim con tu familia mientras te diviertes ¡Sé curioso, observador y recoge las pistas que te permitirán resolver un enigma! Folleto del juego disponible en la oficina de turismo. Hay tres versiones del recorrido para niños de 4 a 12 años y para toda la familia.

Durchstreifen Sie mit Ihrer Familie die Straßen von Eguisheim und haben Sie dabei viel Spaß! Seien Sie neugierig, beobachten Sie und sammeln Sie die Hinweise, die Ihnen helfen, ein Rätsel zu lösen! Spielheft im Tourismusbüro erhältlich. Angepasster Parcours in drei Versionen für Kinder von 4 bis 12 Jahren und für die ganze Familie.

