68420 . Eguisheim est à la fête à l’occasion de l’arrivée du vin nouveau et la période des vendanges !

L’ambiance sera donc festive et conviviale sur la Place du Château Saint-Léon et sur la Place du Marché aux saules. D’un côté, les visiteurs du village pourront se retrouver sous les tonnelles et déguster le fameux vin nouveau. Ils accompagneront leurs dégustations d’assiettes de lard, de noix, de bretzels et de tartes flambées, comme le veut la tradition. Ils profiteront également d’une belle ambiance musicale. De l’autre côté, c’est un charmant marché du terroir qui est organisé par l’ Association des Partenaires Economiques d’Eguisheim. Les visiteurs y trouveront des fruits de saison, des champignons, des confitures, des épices, du pain, des saucissons, du fromage… Mais aussi des stands d’artisans venus de l’Alsace entière. Dans une ambiance conviviale, dégustez le vin nouveau et les produits de saison de notre terroir. Animation musicale et petite restauration sur place. +33 3 89 23 39 80 Eguisheim

