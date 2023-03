Festival Solid’Rock Eguisheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Eguisheim Catégories d’Évènement: 68420

Eguisheim

Festival Solid’Rock, 18 mars 2023, Eguisheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Eguisheim. Festival Solid’Rock EUR Eguisheim 68420

2023-03-18 20:00:00 – 2023-03-18 23:00:00 Eguisheim

68420 Eguisheim . EUR L’association Exa’Dépote et la commission culture de la ville s’associent pour cette soirée caritative dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Programmation en cours. L’association Exa’Dépote et la commission culture de la ville s’associent pour cette soirée caritative dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à Mécénat Chirurgie Cardiaque. +33 3 89 41 21 78 Eguisheim

dernière mise à jour : 2023-02-13 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach

Détails Catégories d’Évènement: 68420, Eguisheim Autres Lieu Eguisheim Adresse Eguisheim 68420 Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Ville Eguisheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Eguisheim Departement 68420 Tarif EUR Lieu Ville Eguisheim

Eguisheim Eguisheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Eguisheim 68420 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguisheim office de tourisme d'eguisheim - rouffach eguisheim/

Festival Solid’Rock 2023-03-18 was last modified: by Festival Solid’Rock Eguisheim 18 mars 2023 68420 Eguisheim Eguisheim, 68420 Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach

Eguisheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Eguisheim 68420