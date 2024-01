Une cabane en forêt Eguisheim, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

Comédie musicale engagée écrite et composée par David ZKITISCHWILI.

Ce musicien-compositeur prometteur de 18 ans a su rassembler autour de son projet un groupe de 15 à 25 ans musiciens ou acteurs motivés et engagés.

Des textes prenants, engagés et drôles accompagnés par un ensemble musical qui s’accorde parfaitement aux émotions ressenties, tout en finesse et de qualité. Les thématiques de l’environnement, de la finance, du vivre-ensemble de l’alimentation sauront interpeller le public tout en légèreté.

C’est un spectacle pour tout public qui saura captiver chacun d’entre nous.

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Venons nombreux les applaudir !

0 EUR.

13 Rue des 3 Châteaux

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est vero@ecomail.fr



L’événement Une cabane en forêt Eguisheim a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach