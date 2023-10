Répare Café d’Éguilles en transition Éguilles Foyer Rural Éguilles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

EGUILLES Répare Café d’Éguilles en transition Éguilles Foyer Rural Éguilles, 21 octobre 2023, Éguilles. Répare Café d’Éguilles en transition Samedi 21 octobre, 09h00 Éguilles Foyer Rural 2e Répare Café d’Éguilles en transition ! Vous avez un ou des appareils à réparer ? Et/ou Vous êtes une personne bricoleuse (amatrice, professionnelle, néophyte) ou tout simplement curieuse. Alors, rendez-vous au Foyer Rural d’Éguilles, 20 rue des Jasses, Éguilles. C’est facilement accessible que ce soit à pied ou à vélo du centre du village, mais aussi en voiture avec le parking gratuits des Jasses à proximité, si ce parking est plein il y a des emplacements en zone bleue autour, sinon privilégiez le parking Duby. Le dépôt d’objets par véhicule en mode « Drive in » est possible. Venez avec ou sans vos outils :p Ateliers prévus :

Réparation de matériel informatique (physique et logiciel) et conseils anti-obsolescence

Petit-électroménager

Vélo

Éventuellement couture Ceci dans l’entraide et le partage, autour d’un café ou d’autres boissons :) L’atelier est gratuit ! Mais une participation consciente est bienvenue pour le Foyer Rural (pour couvrir les frais de fonctionnement). Besoin d’infos : blagoy.com (a) zaclys.net Remplacer le (a) par @ et enlever les espaces pour envoyer le mél à l’adresse ci-dessus. L’atelier étant bénévole, aucune réparation ne peut être garantie. On fait au mieux, mais collectivement, il y a parfois des petits miracles :) https://www.axul.org/ (Association du pays d’Aix des utilisateurs de Linux et des logiciels libres) Éguilles Foyer Rural 20 rue des Jasses 13510 Éguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.axul.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Éguilles en Transition Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, EGUILLES Autres Lieu Éguilles Foyer Rural Adresse 20 rue des Jasses 13510 Éguilles Ville Éguilles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Éguilles Foyer Rural Éguilles latitude longitude 43.568089;5.356679

Éguilles Foyer Rural Éguilles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguilles/