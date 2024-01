Randonnée accompagnée, étape Eguilles -> Pélissanne (Grande Randonnée vers Paris 2024) Parking Salle Georges Duby Éguilles, vendredi 9 février 2024.

Randonnée accompagnée, étape Eguilles -> Pélissanne (Grande Randonnée vers Paris 2024) Parking Salle Georges Duby Éguilles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 09:00:00

fin : 2024-02-09

Venez participer au côté de la FFRandonnée des Bouches du Rhône à ce grand défi, sur 5, 20 ou 100 Km, comme vous en avez l’envie, la possibilité.

Par exemple, rejoignez l’étape Eguilles Pélissanne le 9 février de 9h à 17h30 (24,4 km, Facile)

L’objectif de cette randonnée hors du commun ? Valoriser la pratique de la randonnée pédestre au travers d’une grande rando, partant des 6 coins de l’hexagone et convergeant vers Paris. Partie de Nice, la grande randonnée vers Paris traversera les Bouches-du-Rhône du 3 au 10 février.



Vous pouvez vous joindre en individuel, entre amis, en famille, au groupe de marcheurs qui se relaient de Nice jusqu’à Paris. Pour participer à cette grande aventure sur quelques kilomètres, RDV à Eguilles le 9 février.



Un parcours de 24,4km, facile, accompagné par un membre de la fédération départementale de randonnée pédestre, qui vous mènera jusqu’à Pélissanne à travers les chemins de randonnées.



Départ : 9h00

Eguilles, Parking Georges Duby

GPS = 43,571485 5,353770



Pique-nique : 12h30

au lieu-dit « les Quatre Termes »

GPS = 43,594114 5,255733



Arrivée : fin d’après-midi

Pélissanne, Centre-ville



Retrouvez le détail de chaque étape, itinéraire ci-dessous et sur MaRando, l’application gratuite et officielle de la FFRandonnée, en rentrant le mot clé « GRvP »



A prévoir : Pique-nique sorti du sac, bonnes chaussures, eau.



Inscription Obligatoire pour chaque étape.



Transports : Le retour vers votre point de départ peut se faire via les transports en commun, ou du co-voiturage à organiser entre vous.



Hébergement : si vous participez à plusieurs étapes consécutives, des chambres d’hôtes ou hôtels sont disponibles dans les villes traversées.

.

Parking Salle Georges Duby Avenue des Anciens combattants

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Randonnée accompagnée, étape Eguilles -> Pélissanne (Grande Randonnée vers Paris 2024) Éguilles a été mis à jour le 2024-01-19 par Provence Tourisme