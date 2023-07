PROMENADE GUIDÉE EN FORÊT DE HANAU HISTOIRE ET ENVIRONNEMENT Éguelshardt, 30 juillet 2023, Éguelshardt.

Éguelshardt,Moselle

Promenade guidée par l’Association des Amis de la Forêt du Pays de Bitche, à l’intention du grand public, en forêt domaniale de Hanau, sur le thème de l’histoire et de l’environnement. Tourbière de Hanau, château du Waldeck.

La tourbière nous révélera les principales plantes qui la caractérise sous une vieille futaie mélangée et composée comportant des arbres très hauts et de gros diamètres au service de la biodiversité car parfois sénescents et à cavités ou parfois par des champignons.

Ensuite le guide nous fera connaître l’histoire du château du Waldeck depuis sa construction jusqu’aux récents travaux de remise en sécurité et depuis le pied de la tour nous pourrons apprécier quelques beaux panoramas des Vosges du Nord.

Parcours de 6km sur une durée de 3km

Prévoir vêtements de pluie et chaussures de marche

Sortie gratuite. inscription souhaitée: emile.eitel@gmail.com 06.36.16.58.39. Tout public

Dimanche 2023-07-30 14:00:00 fin : 2023-07-30 17:00:00. 0 EUR.

Éguelshardt 57230 Moselle Grand Est



Guided walk by the Association des Amis de la Forêt du Pays de Bitche, for the general public, in the Hanau state forest, on the theme of history and the environment. Hanau peat bog, Château du Waldeck.

The peat bog will reveal the main plants that characterize it under an old, mixed and compound forest with very tall, large-diameter trees that serve biodiversity because they are sometimes senescent and have cavities, or sometimes fungi.

The guide will then take us through the history of Château du Waldeck, from its construction to the recent restoration work, and from the foot of the tower we’ll be able to enjoy some beautiful panoramic views of the Northern Vosges.

6km route, 3km duration

Bring rain gear and walking shoes

Free outing. Registration requested: emile.eitel@gmail.com 06.36.16.58.39

Paseo guiado por la Association des Amis de la Forêt du Pays de Bitche, para el público en general, en el bosque estatal de Hanau, sobre el tema de la historia y el medio ambiente. Turbera de Hanau, castillo de Waldeck.

La turbera revelará las principales plantas que la caracterizan bajo un antiguo bosque mixto con árboles muy altos y de gran diámetro que sirven a la biodiversidad porque a veces son senescentes y presentan cavidades o a veces hongos.

A continuación, el guía nos hará un recorrido por la historia del castillo de Waldeck, desde su construcción hasta las recientes obras de restauración llevadas a cabo para hacerlo seguro, y desde los pies de la torre podremos disfrutar de unas hermosas vistas panorámicas de los Vosgos del Norte.

Recorrido de 6 km en un tramo de 3 km

Llevar ropa de lluvia y calzado para caminar

Salida gratuita. Se ruega inscripción: emile.eitel@gmail.com 06.36.16.58.39

Von der Association des Amis de la Forêt du Pays de Bitche geführte Wanderung für die breite Öffentlichkeit im Staatswald von Hanau zum Thema Geschichte und Umwelt. Torfmoor von Hanau, Schloss Waldeck.

Das Torfmoor zeigt uns die wichtigsten Pflanzen, die es unter einem alten, gemischten Hochwald mit sehr hohen und dicken Bäumen charakterisieren, die der Biodiversität dienen, da sie manchmal alt und höhlenreich sind oder von Pilzen befallen werden.

Anschließend wird uns der Führer die Geschichte des Schlosses Waldeck von seinem Bau bis zu den jüngsten Sicherungsarbeiten näher bringen. Vom Fuß des Turms aus können wir einige schöne Panoramen der Nordvogesen genießen.

Strecke von 6 km auf einer Länge von 3 km

Regenkleidung und Wanderschuhe mitbringen

Kostenloser Ausflug. Anmeldung erwünscht: emile.eitel@gmail.com 06.36.16.58.39

Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU PAYS DE BITCHE