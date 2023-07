Visite apéro Egry Egry Catégorie d’Évènement: Egry Visite apéro Egry Egry, 12 juillet 2023, Egry. Visite apéro 12 juillet et 23 août Egry Venez participer à une visite apéro au potager. C’est l’occasion pour vous de découvrir l’avancée du potager ainsi que d’échanger sur les pratiques et de partager un apéro au milieu des plantations. Egry 12 Rue de la Mothe, Egry Egry Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T20:00:00+02:00

2023-08-23T18:00:00+02:00 – 2023-08-23T20:00:00+02:00 FMACEN045V50AIIF Dicila Détails Catégorie d’Évènement: Egry Autres Lieu Egry Adresse 12 Rue de la Mothe, Egry Ville Egry Lieu Ville Egry Egry

Egry Egry https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/egry/