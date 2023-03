Journées Européennes des métiers d’art Egry Egry Catégorie d’Évènement: Égry

Journées Européennes des métiers d’art Egry, 1 avril 2023, Egry. Journées Européennes des métiers d’art 1 et 2 avril Egry A l’occasion des Journées Européennes des métiers d’art, venez visiter l’atelier de Lucie Damond. Retrouvez une installation immersive » Le chant objets ondoyants », démonstration de tissage manuel et laque végétale japonaise (urushi). Vous pourrez manipuler des contenants faits de laque, tissage et végétaux. Un atelier pour vous initier au tissage vous sera proposé tout au long du week-end.

Entrée libre. Egry 12 Rue de la Mothe, Egry Egry Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 FMACEN045V509WBV ©OTGP-DTMC

