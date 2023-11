Salon de l’environnement de l’EGPN EGPN diderot Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Salon de l’environnement de l’EGPN EGPN diderot Lille, 8 mars 2024, Lille. Salon de l’environnement de l’EGPN 8 et 9 mars 2024 EGPN diderot Entrée libre Nous réalisons un salon portant sur la thématique de l’environnement. Cette 7ème édition se déroulera les 8 et 9 Mars 2024, au sein de notre établissement au 3 rue Jeanne Maillotte, 59000 LILLE. Celle-ci sera orientée sur la biodiversité des zones agricoles et aura pour intitulé : « La Nature au cœur de nos cultures ».

Le Salon se déroulant sur 2 jours, le vendredi sera orienté sur un public scolaire. Le samedi sera quant à lui orienté sur le grand public.

Le vendredi, les horaires seront : 10h à 19h,

Le samedi ce sera de 9h30 à 16h30. EGPN diderot 3 Rue Jeanne maillotte, Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T10:00:00+01:00 – 2024-03-08T19:00:00+01:00

