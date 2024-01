EGO – Pièce de Théâtre Salle de l’Artimon Locmiquélic, vendredi 16 février 2024.

EGO – Pièce de Théâtre Salle de l’Artimon Locmiquélic Vendredi 16 février, 20h00

Une « pathétie comique » qui va vous faire réfléchir sur l'amour ! Vendredi 16 février, 20h00

https://www.billetweb.fr/ego

Tandis qu’il s’essaie à l’écriture de petites histoires dans son salon, incapable de canaliser ses émotions suite à une rupture sentimentale, Jack se retrouve, malgré lui, embarqué dans un combat de pensées faisant intervenir les différentes facettes de sa personnalité, le souvenir matérialisé de son ex, Hélène, et certains personnages de ses nouvelles. Amour et humour se mêlent autour du thème des relations amoureuses…

Ego, de Gwendal Audrain avec Anne Fischer, est une pièce de théâtre qualifiée par l’auteur de « pathétie comique » et créée en 2022 à Locmiquélic. Après deux premières représentations succès, la pièce se voit enfin être présentée à Locmiquélic, ne la loupez pas ! Une pièce de haute volée qui va mettre un bon coup de pieds aux fesses de la St-Valentin !

Bande annonce par les comédiens de la pièce : https://youtu.be/IW4ZPYkaoaQ?si=ZsdKYZousuws8JED

Salle de l’Artimon Place Jean Jaurès – Locmiquélic – Morbihan Locmiquélic 56570 Morbihan