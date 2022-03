Ego Le Cachalot : Super Ego Chalon-sur-Saône, 12 mars 2022, Chalon-sur-Saône.

Ego Le Cachalot : Super Ego LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-03-12 – 2022-03-12 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

[CONCERT JEUNE PUBLIC]

< Ego Le Cachalot / Super Ego - Rennes / Pop jeune public >

Ego le cachalot revient en Super héros avec une cape, un masque et un slip pour voler à notre secours !

Ce concert enfant dévoilera un décor urbain à la fois réaliste, fantaisiste et idéaliste, permettant au cétacé mé(ga)lomane de parler aux enfants du monde d’aujourd’hui de façon ludique et poétique.

On apprendra que Chico, ce crocodile SDF addict aux bonbons, était avant un homme d’affaire redouté (Chicos). On rentrera aussi davantage dans l’intimité´ d’Ego le cachalot et de sa famille en découvrant les discordances entre ses parents Merlin le requin et Marlène la baleine autour des tâches ménagères (C’est qui qui ?) au point d’envisager une séparation (Ma bulle de chewing-gum).

On découvrira de nouveaux personnages comme Raplapla, un rat hypocondriaque fan des beatles, ou Miaulita, une militante féministe au royaume des chats à l’origine du mouvement #minou et #balancetonmatou.

L’ancrage dans la ville sera aussi l’occasion de retrouver le cochon rebelle Léon le Che des verrats ou Marlène la baleine, la maman d’Ego, pour une leçon de « clap-fesses ».

Pour interpréter toutes ces chansons pour enfants, on retrouvera la même équipe composée de David Delabrosse au chant et au ukulélé´, Samuel Chapelain aux claviers et à la guitare, Stephane Bouvier à la basse et à la clarinette et Thibaut Doray à la batterie et aux percussions.

Ce concert pour enfant sera fidèle à un registre pop propre à faire chanter et danser les petits comme les grands !

– Durée : 45 minute – De 3 à 10 ans

> Découvre : https://bit.ly/3Bk741T

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://www.lapeniche.org/

