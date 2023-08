Journée du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Michel à Montredon Eglsie Saint-Michel Montredon Catégories d’Évènement: Lot

Montredon Journée du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Michel à Montredon Eglsie Saint-Michel Montredon, 16 septembre 2023, Montredon. Montredon,Lot Visite commentée de l’église saint-Michel, un patrimoine religieux particulièrement riche..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

Eglsie Saint-Michel

Montredon 46270 Lot Occitanie



Guided tour of Saint-Michel church, a particularly rich religious heritage. Visita guiada a la iglesia de Saint-Michel, patrimonio religioso especialmente rico. Kommentierte Besichtigung der Kirche Saint-Michel, einem besonders reichen religiösen Erbe. Mise à jour le 2023-08-26 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Lot, Montredon Autres Lieu Eglsie Saint-Michel Adresse Eglsie Saint-Michel Ville Montredon Departement Lot Lieu Ville Eglsie Saint-Michel Montredon latitude longitude 44.6181389;2.19055239

Eglsie Saint-Michel Montredon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montredon/