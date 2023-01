EGLISES OUVERTES – MOYENVIC Moyenvic, 2 avril 2023, Moyenvic OT DU PAYS SAULNOIS Moyenvic.

EGLISES OUVERTES – MOYENVIC

Rue de l’église Moyenvic Moselle

2023-04-02 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Moyenvic

Moselle

Moyenvic Moselle

EUR

Eglises Ouvertes est un réseau de plus de 425 édifices religieux ouverts et accueillants au cœur de l’Europe.

Découverte libre de l’Église Saint-Pient, Saint-Agen, Sainte-Colombe de Moyenvic

L’église de Moyenvic est entièrement reconstruite après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, par l’architecte parisien Gil Bureau. Il sera également chargé de la reconstruction de maisons et de fermes à Moyenvic et dans les villages alentours (Marsal, Salonnes…).

Le caractère brut et froid du béton à l’extérieur, laisse sa place à l’intérieur de l’édifice à une douce lumière bleutée. Elle pénètre les lieux grâce aux vitraux réalisés par le peintre lorrain Camille Hilaire, le sculpteur Claude Goutin et réalisés par le maître-verrier Benoît. Parmi un mobilier résolument moderne se trouvent quelques éléments plus anciens, comme le buffet d’orgue provenant de l’abbaye de Salival. Daté du XVIe siècle, la sculpture du buffet est comparable à celle de la chaire à prêcher de la même abbaye que vous trouverez en l’église Saint-Marien de Vic-sur-Seille.

https://openchurches.eu/fr/edifices/saint-pient-saint-agen-sainte-colombe

Moyenvic

dernière mise à jour : 2023-01-20 par OT DU PAYS SAULNOIS