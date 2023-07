Visites guidées des églises jumelles du XIIe siècle Églises jumelles Saint-Martin et Notre-Dame Boussac-Bourg, 17 septembre 2023, Boussac-Bourg.

Visites guidées des églises jumelles du XIIe siècle Dimanche 17 septembre, 13h00 Églises jumelles Saint-Martin et Notre-Dame Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous sur le parvis de l’église. Boussac-Bourg est à 30 mn de Guéret, Montluçon ou La Châtre.

Boussac-Bourg, autrefois Boussac-les-Églises, possède deux édifices religieux juxtaposés. D’où vient cette particularité et qu’est-ce-que cela signifie ?

C’est ce que vous propose de découvrir Étienne Ménager, doctorant en histoire médiévale.

Au travers de cette visite, vous serez plongés au coeur de l’histoire médiévale de Boussac et Boussac-Bourg. La chapelle Notre-Dame abrite des fresques du XIIe siècle d’une qualité remarquable dans la région !

Églises jumelles Saint-Martin et Notre-Dame 2 rue des Fossés, 23600 Boussac-Bourg Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine http://www.terresdecombraille.com Les deux églises du XIIe siècle et restaurées au XVIIIe siècle présentaient une disposition curieuse, bâtie à la même époque, parallèlement l’une à l’autre. Elles furent reliées par un passage.

Il semble que la plus petite, munie d’un clocher, était à la paroisse ; l’autre, plus grande et sans clocher, devait être l’église du prieuré dépendant de la prévoté d’Evaux. De ces deux églises subsiste, au nord, la plus importante, à nef unique, terminée par un chœur plus étroit et une abside circulaire. La seconde est en ruine, la nef détruite, le chœur voûté est sur plan carré et supporte le clocher en charpente. À l’intérieur, des restes importants de fresques superposées du XIIe au XIIIe siècle et du XVe siècle. S’y distinguent de grands personnages et des cavaliers. On y retrouve un grand retable et boiseries du XVIIIe siècle.

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

